A Elnòs Shopping gli eventi dedicati alla donna

Il sabato sera di Elnòs Shopping è a tutta musica, con il concerto Raccontami una Donna del 5 marzo eseguito dai Trait d’Union. Lo spettacolo intende supportare l’associazione La Fionda per la sensibilizzazione rispetto al tema delle discriminazioni dei genere. L’ingresso sarà gratuito e fino ad esaurimento posti a sedere, con possibilità di prenotare entro le ore 14 della giornata stessa scrivendo alla mail elnoseventi@gmail.com.

I festeggiamenti per la donna hanno poi tappa obbligata l’8 marzo, con una cena che si terrà al Ristorante Ikea alle 20,30. La serata prevede una degustazione (al costo di euro 25,00 e a scelta tra menù di carne, pesce o vegetariano, previa prenotazione scrivendo alla mail socialelnos@gmail.com), che sarà accompagnata da una lettura in movimento dedicata all’affascinante figura di Madame Bovary.

Proseguono nel frattempo le attività dedicate a tutti, il sabato mattina dalle 10 alle 12, con la presenza del Punto Biblioteca per gli appassionati della lettura e del format Elnòs Leggi e Crea per i più piccoli, il 5 marzo dedicato a Geronimo Stilton e alle storie stratopiche, tra fumetti e racconti speciali alla scoperta del mondo variopinto del roditore più amato. Si segnala che sabato 5 marzo la posizione di queste attività sarà temporaneamente spostata, sempre al primo piano, ma nell’area antistante il Ristorante Ikea e Johnny Rockets.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito elnosshopping.info.