Orientamento formativo e professionale: webinar di Acb Servizi

(red.) In un mondo del lavoro sempre più “liquido”, in cui si è destinati a cambiare professione più volte nel corso della vita, l’orientamento formativo e professionale assume un ruolo sempre più importante. Per i giovani ma anche per gli adulti, per i quali ormai sono imprescindibili la formazione e gli aggiornamenti continui, anche in vista di ricollocamenti lavorativi. E’ in quest’ottica che Acb Servizi, sulla scorta di una collaborazione già in essere con Sesvil, società specializzata in selezione, formazione, outplacement, consulenza Hr e tutela finanziaria delle aziende ha organizzato il webinar “Orientamento formativo e professionale: un dovere sociale a sostegno dei giovani e della loro libertà di decidere. Come l’orientamento può favorire inclusione, benessere, sviluppo dei giovani e della nostra società”, con la partecipazione di rappresentanti degli enti locali. Relatori Daniela Platto del Consiglio di amministrazione di Acb Servizi, Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia e direttore del Centro di ateneo per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’Università degli studi di Bergamo, Rosanna Gallo, amministratrice delegata di Eu – tropia Società Benefit, Massimiliano Bergomi, amministratore delegato di Sesvil e Paolo Capretti, consulente di orientamento e sviluppo di carriera di Sesvil ed Eu – tropia.

Il webinar è partito da una premessa. Ovvero che esiste un gap tra i bisogni di orientamento e di formazione dei giovani e di aggiornamento professionale degli adulti e le risposte che attualmente la società e il mondo del lavoro offrono. Si pensi solo al fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet, in Italia circa tre milioni, e alle difficoltà di ragazze e ragazzi nel fare ordine tra i loro obiettivi formativi e professionali, a riconoscere le loro capacità, competenze, passioni per trovare lavoro o per completare gli studi. Le amministrazioni comunali, accanto alle opportunità offerte nel privato, assumono un ruolo fondamentale nel mettere in campo servizi ed azioni pilota, per fornire risposte formative e orientative al passo con i tempi. Il professor Bertagna ha sottolineato come sia indispensabile, anche a scuola “rimettere al centro la cultura e i talenti del saper fare, pure in virtù della richiesta di professionalità tecniche da parte del mercato”. Rosanna Gallo, parlando di interventi orientativi di successo sul territorio da lei seguiti, ha rimarcato come nel mondo del lavoro attuale siano fondamentali le “soft e life skill, tra cui le competenze relazionali e del lavoro in team”. Esiste, ha aggiunto Bergomi che si è concentrato sulla rilevazione dei bisogni e sulle esperienze sul territorio, “un gap tra le competenze personali e l’allenamento sul fronte delle soft skill. Dal canto loro le aziende devono investire maggiormente in formazione”. Paolo Capretti ha raccontato il progetto del Career center varato da Sesvil anche sulla scorta della progettualità Job Evolution. “Un Career center – ha spiegato Capretti – che si rivolge a studenti, lavoratori che hanno bisogno di un aggiornamento professionale per affrontare nuove sfide lavorative oppure che si devono ricollocare. Per ciascuna delle categorie sono previsti percorsi specifici che uniscono orientamento e preparazione specifica per la ricerca di un lavoro”.