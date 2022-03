Dal 4 all’8 marzo Erbe Aromatiche per aiutare la ricerca Aism

(red.) “Diamo un aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.”

È l’appello di AISM che in occasione della Festa della Donna, da venerdì 4 a martedì 8 marzo 2022, distribuirà le Erbe Aromatiche per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla.

Ognuno potrà ricevere un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione minima di 10 euro. Si va dal timo aromatizzato al limone alla maggiorana, passando per rosmarino, salvia e origano. Ce n’è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui insaporire i piatti della nostra cucina o abbellire gli ambienti domestici.

I fondi raccolti con l’iniziativa contribuiranno alla ricerca scientifica e andranno a sostegno delle persone con SM, permettendo ad AISM di garantire un aiuto concreto attraverso l’erogazione di servizi sul territorio, con attività di supporto psicologico, legale, alle pratiche burocratiche e nella risoluzione di problematiche di varia natura. Le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal Sars-Cov-2: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela ed è necessario che l’Associazione sia al loro fianco nella tutela della loro salute e nell’assicurare adeguate risposte di cura, assistenza e supporto.

ECCO I PUNTI DI SOLIDARIETÁ BRESCIANI DOVE TROVERETE LE ERBE AROMATICHE: