L’assistenza domiciliare per anziani anche in franchising

(red.) Oggigiorno, chi non ha modo di prendersi cura degli anziani in famiglia per distanza o motivi di lavoro, può contare su servizi di assistenza domiciliare in franchising. Si tratta di gruppi di professionisti in grado di offrire soluzioni adeguate e all’avanguardia per le malattie croniche più diffuse (artrosi, ipertensione, Parkinson e demenza senile). In genere, quando chiamate a prendersi cura di persone con patologie, le società di settore arrivano a mettere in campo una tutela domiciliare h24, 7 giorni su 7, così da non lasciare mai solo l’assistito.

Seguendo l’esempio delle realtà più famose sul territorio, numerosi franchising assistenza domiciliare hanno avviato un ampliamento del proprio pacchetto di servizi. Per fare un esempio, il problema del trasporto di anziani con grosse difficoltà è stato risolto predisponendo dei mezzi ad hoc dotati delle opportune misure di sicurezza. Detto ciò, è doveroso un approfondimento, nella convinzione che il modello franchising possa risultare un’opportunità per le nuove generazioni.

Cosa può fare un franchising per le nuove generazioni?

L’idea di chi scrive, in linea con illustri economisti, è che il modello franchising possa fare tanto per giovani lavoratori in cerca di un posto nel mondo. Nel modello nato in Francia nel 1929, l’organizzazione centrale, prima dell’apertura di sedi sul territorio, è obbligata a trasmettere ai neofiti le conoscenze acquisite, il modus operandi dell’azienda e le attrezzature impiegate giornalmente.

Solitamente, presso le strutture del franchisor, si tengono dei percorsi di formazione dedicati ai servizi che si andranno poi ad offrire e sulle tecniche di promozione dell’attività. Per fare un esempio, qualora si trattasse di assistenza domiciliare agli anziani, durante il corso di formazione, sarà chiarito ai giovani l’organizzazione del servizio badanti, dell’assistenza ospedaliera e come fare per attivare un consulto a distanza. Con passione, impegno e spirito d’iniziativa, i risultati non tarderanno.

Come entrare in contatto con un franchising assistenza domiciliare?

Rispetto a qualche anno fa, prendere visione dei servizi offerti da un franchising assistenza domiciliare è sicuramente più agevole. Molti di questi si sono attrezzati e resi conoscibili grazie a profili social e a siti web ben organizzati. Praticamente, basta un tocco dal pc o dallo smartphone per scorrere tra le attività, fissare un appuntamento e contattare il servizio clienti. Se è vero che la tecnologia abbia compiuto passi da gigante, è pur vero che resta sempre fondamentale il confronto con un operatore esperto presso le sedi del franchisor.

A parere di chi scrive, il tipico colloquio conoscitivo tra giovani lavoratori e rappresentati della società è di vitale importanza. Da un lato, consente ai giovani di esplicitare urgenze ed eventuali problematiche, dall’altro lato, consente all’operatore di acquisire informazioni utili alla creazione di un progetto vincente. Terminato l’incontro conoscitivo, l’esperto procede alla stesura di un preventivo riportante i servizi e i rispettivi costi. Per non correre il rischio di incomprensioni o cattive organizzazioni da entrambe le parti, conviene precisare da subito gli orari di disponibilità, il budget di partenza e l’impegno a non assumere incarichi contrastanti con il franchising.