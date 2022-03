Porsche Panamera sequestrata alla mafia donata ad Areu

(red.) “Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull’aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive e perché la lotta alla mafia si attua anche tenendo alta l’attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della consegna di un veicolo sequestrato alla criminalità organizzata ad Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

La Porsche Panamera sarà utilizzata, tra l’altro, per il trasporto organi e per i servizi assicurati da Areu. Il governatore della Lombardia, conversando con i giornalisti, ha ricordato “una delibera della giunta regionale che ha messo a disposizione 4 milioni di euro per permettere a Comuni e Province di ristrutturare e riutilizzare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”.