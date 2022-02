Migliaia di bresciani in piazza Loggia per l’Ucraina

(red.) Bandiere della pace, bandiere d’Italia, bandiere dell’Ucraina… Diverse migliaia di bresciani hanno risposto all’appello e si sono trovati nel tardo pomeriggio di questo lunedì riempiendo piazza Loggia a Brescia per unire la propria voce a quella di milioni di italiani e di europei, che hanno deciso di protestare nelle piazze e nelle strade delle loro città contro la guerra scatenata dalla Russia invadendo il territorio dell’Ucraina.

Una manifestazione unitaria, senza bandiere di appartenenza a partiti, per testimoniare nel luogo simbolo della nostra città la solidarietà di un intero Paese alla popolazione di uno Stato democratico amico, ferito da un esercito invasore. Un emozionante minuto di silenzio ha preceduto gli interventi del sindaco di Brescia Emilio Del Bono e del presidente della Provincia Samuele Alghisi.

Un pensiero per i cittadini dell’Ucraina, ma – come ci scrive il lettore Celso Vassalini – anche per tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in queste ore con grandissimo coraggio stanno manifestando il proprio dissenso contro la guerra. “Non vanno lasciati soli, perché devono sapere che nel mondo c’è chi guarda a loro, cioè a quella parte di Russia che, contro le scelte di Putin, vuole aprire un dialogo e condanna a Mosca gli atti del governo. Sono segnali importanti che non devono cadere nel vuoto”.