Fondazione Comunità e Scuola: una bandiera della pace per ogni istituto bresciano

(red.) I segni parlano: una bandiera, dunque, può avere un forte significato etico e sociale. Perciò la Fondazione Comunità e Scuola, realtà che, nella provincia di Brescia, si pone a servizio della scuola e dell’educazione, desidera donare ad ogni scuola, in questo periodo drammatico, segnato dalla guerra, una “Bandiera della Pace”.

Come noto, la Bandiera della Pace, utilizzata da Aldo Capitini nella prima Marcia da Perugia ad Assisi per la pace e la fratellanza fra i popoli, propone i colori dell’arcobaleno considerato simbolo di armonia in molte culture. I colori sono associati alle diversità del genere umano, ma unite nella fratellanza tra i popoli. Don Tonino Bello amava definire la pace come la “convivialità delle differenze, mettere tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità”. L’arcobaleno che affascina e incanta ad ogni età, che celebra la bellezza e la pace dopo un temporale, sancisce il ripudio alla guerra.

Le scuole, luogo di educazione e istruzione, luogo di incontro e di crescita insieme agli altri, potrebbero, esponendo la bandiera, dire il loro impegno quotidiano di formazione di cittadini pacifici, e potrebbero unirsi ai tanti che, in questi giorni, stanno chiedendo un mondo migliore.