Ucraina, la Lega bresciana: “Pronti a fare la nostra parte”

(red.) “Al popolo ucraino va tutta la nostra convinta e piena solidarietà in queste ore drammatiche di guerra”, si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale della Lega e dal coordinamento dei sindaci del Carroccio. “Ribadiamo questi nostri sentimenti di vicinanza auspicando la fine di bombe e violenza, guardando ad un immediato futuro in cui la diplomazia ed il buonsenso si sostituiscano alle armi e si possa arrivare alla pace. Siamo pronti ad attivare tutte le iniziative necessarie per intervenire, nei limiti del possibile, con attività di supporto e sostegno concreto”.

“Siamo con il cuore, lo spirito e il pensiero in tutte le piazze spontanee di solidarietà che si sono manifestate sul nostro territorio”, prosegue il documento, “ma, pur condividendo totalmente il messaggio di speranza che si vuole lanciare da queste piazze, proprio perché rispettiamo la trasparenza di questi moti siamo convinti che la politica debba stare un passo indietro ed evitare di snaturare o strumentalizzare piazze che sono nate senza partiti e devono vivere senza bandierine piantate”.

“La storia del mondo sta prendendo una piega purtroppo estremamente critica”, conclude la nota, “ed ognuno di noi dal profondo del cuore si augura che questa situazione possa risolversi nel miglior modo possibile, perché crediamo che le bombe e la violenza non siano mai uno strumento per dirimere i conflitti. Ma se la situazione dovesse precipitare siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo fatto in questi anni di emergenza pandemica e come facciamo da sempre per vocazione”.