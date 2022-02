Da Brescia un grido silenzioso contro la guerra dell’Est

(red.) Centinaia di bresciani hanno partecipato sabato pomeriggio a partire dalle 16 a un presidio organizzato in Largo Formentone in città da Movimento Nonviolento, Pax Christi, Opal, Movimento dei focolari, Agesci, Azione cattolica, Soci e socie di Banca Etica, Arci, Acli, Fridays for future, Libera, Missione oggi, Tavola della pace.

Una manifestazione silenziosa per la pace in Ucraina per dire no ai rumori della guerra che vengono dall’Est: “Facciamo nostre le voci che si levano dalle popolazioni ucraine, da una terra divisa e contesa. Terra di sofferenza, luogo di scontro tra potenti dove a pagare, come sempre, sono le persone più fragili”.

Alle 14 in piazza Duomo (foto sopra e sotto) si è svolta anche una manifestazione organizzata dal “Comitato bresciano contro la guerra” (formato, tra gli altri, da esponenti di Rifondazione Comunista e Potere al Popolo). Una delegazione ha chiesto e ottenuto di essere ricevuta in Prefettura. “Bisogna fermare le armi e negoziare altrimenti si rischia la terza guerra mondiale”.