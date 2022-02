Rolfi: “Brescia accolga i profughi di guerra dell’Ucraina”

(red.) “Accogliere i profughi di guerra ucraini è un dovere umano, morale e civico”, scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore regionale Fabio Rolfi. “Di fronte alla tragedia che si sta consumando, Brescia può dimostrare ancora una volta di essere la capitale della solidarietà, del volontariato e del terzo settore. La nostra città, grazie a una straordinaria rete di associazioni e alla sua storia di solidarietà internazionale, ha le capacità per farsi promotrice di percorsi di accoglienza per offrire un futuro a donne e bambini che scappano dalla guerra. Ognuno, a partire dalle istituzioni, deve fare la propria parte. In questi casi anche non dare concretamente una mano diventa una colpa”.