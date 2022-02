Cortesi (Arci): “Oggi la pace senza se e senza ma, domani ragioneremo sui se e sui ma”

(red.) Io non so se ho ragione, e nemmeno voglio aver ragione. Io penso. E pensando ascolto. Oggi il mio pensiero però è confuso a causa del frastuono della guerra e della Pace”, è questo l’inizio di una nota sulla situazione in Ucraina di Massimo Cortesi, presidente Arci Lombardia. “Si, trovo che ci sia un frastuono anche nella Pace che divide e non unisce, dove qualcuno pensa che la sua Pace sia migliore delle altre; che ci debba essere una sola bandiera, nessuna bandiera, più bandiere; che non puoi stare con uno ma nemmeno che si possa stare con tutti. E intanto in questo frastuono la gente muore, la gente scappa senza avere un futuro. In Ucraina come in tante altre parti del mondo. Io penso che questo frastuono possa diventare armonia, che si possa avere la capacità di unirsi nelle nostre differenze. Per questo oggi c’è da dire un no forte senza se e senza ma alla guerra”.

“Oggi l’invasore è lo stato russo e l’invaso è lo stato ucraino”, prosegue la riflessione. “Oggi la popolazione che più soffre e quella ucraina. Lo dicono anche le migliaia di cittadini russi che manifestano per la Pace e per questo vengono privati della loro libertà. La responsabilità della guerra e sempre di chi la fa invadendo un altro Paese. Questo è quanto ci deve accumunare e unire nelle mobilitazioni ora. Sempre come mio pensiero e non come una verità”.

“Poi giustamente possiamo metaforicamente sederci e ragionare su i ‘se’ e su i ‘ma’ e provare a capire quale è la soluzione pacifica che permetta la convivenza tra popoli”, conclude Massimo Cortesi, “a come destrutturare gli attuali schemi bellici che alimentano solo conflitti e non li prevengo, a come imparare dagli errori del passato per evitare quelli del presente e del futuro. Per far si che il promemoria di Rodari diventi realtà: ‘…Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra: per esempio, la guerra’”.