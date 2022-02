Ucraina, Palazzo Loggia illuminato con i colori della bandiera

(red.) Dalla sera di giovedì 24 febbraio 2022 Palazzo Loggia viene illuminato di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina. “Un gesto simbolico ma convinto”, si legge in una nota dell’amministrazione cittadina, “per esprimere da parte di tutta l’amministrazione comunale la vicinanza al popolo ucraino, e per ribadire, ancora una volta e con forza, il rifiuto della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli”.