Lunedì alle 18,30 in Piazza Loggia per dire no alla guerra in Ucraina

(red.) Per lunedì 28 febbraio a partire dalle ore 18,30 in Piazza Loggia a Brescia è stato organizzato il presidio “No alla guerra in Ucraina”, tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando in piazza le bandiere della pace e ricordando il dettato della nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Aderiscono:

Cgil, Cisl, Uil, Anpi Brescia, Fiamme Verdi, Restiamo umani, Chiesa Evangelica Valdese di Brescia, Emergency – gruppo di Brescia, Pax Christi punto pace di Brescia, Associazione Marco Cavallo Forum Salute Mentale Brescia, ADL Zavidovici, Associazione di Amicizia Italia-Palestina, Coordinamento socie e soci di Banca Etica Brescia, Associazione Cultura Libera, Acli Provinciale Brescia, Consulta per la Pace di Gussago, Anpi Borgosatollo, Agesci zona di Brescia, Coordinamento Enti locali per la pace e la cooperazione internazionale, Articolo uno Brescia, Fiab Federazione Italiana Ambiente Bicicletta Brescia, Tavola della Pace Brescia est, Equipaggio di Terra Mediterranea saving Humans, Sinistra Italiana Brescia, Circolo Arci Colori e Sapori Brescia, Consulta per la Pace Brescia, Azione Cattolica Brescia, Movimento Focolari Brescia, Associazione genitori Collebeato Age APS, G.I.A.N. A.P.S. Bovezzo, Azione Cattolica Collebeato, Saveriani Brescia, Associazione Liberacion Carpenedolo, Ciurma Pastafariana Brescia, Anolf Aps Brescia, Chiesa Valdese Brescia, K.Pax Brescia, Opal Ets Brescia, Studenti Per-UdU Brescia, Libera Brescia e Vallecamonica.