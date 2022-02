A Elnòs Shopping un Carnevale tra arte, attività per famiglie e realtà virtuale

(red.) Con l’arrivo della fine di febbraio a Elnòs Shopping si guarda già al carnevale, il format Elnòs Leggi e Crea di sabato 26 febbraio sarà infatti a tema “Ogni scherzo vale”. L’attività dedicata alle maschere in festa, promossa in collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale sarà dedicata alla fascia d’età dei bambini dai 4 agli 8 anni, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12 nello spazio Eventi, al primo piano vicino a Sportland.

Martedì 1 marzo, dalle ore 15 alle 18, la festa più colorata dell’anno sarà poi ospitata nel Ristorante Ikea, che inviterà i più piccoli (previa prenotazione con una mail a socialelnos@gmail.com con nome, cognome, età) a creare una maschera con un personaggio speciale, dando forma a storie fantastiche ricche di colpi di scena.

Nel frattempo, domenica 27 febbraio, dalle 10 alle 19, al piano terra vicino all’Infopoint sarà possibile partecipare ad uno stratopico viaggio sulla luna, in compagnia di Geronimo Stilton, con l’iniziativa Moon VR-Geronimo Stilton Edition che permetterà di vivere un’avventura spaziale scoprendo in prima persona con la Realtà Virtuale la conquista della Luna, dalla rampa di lancio fino al primo passo di Neil Armstrong sul suolo lunare, un piccolo assaggio della mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel Tempo” della Fabbrica del Vapore di Milano. La partecipazione all’evento sarà gratuita con l’esibizione, in base alle attuali normative, del Green Pass Rafforzato per le persone dai 12 anni in su, indossando la mascherina protettiva a partire dai 6 anni di età.

Domenica 27 febbraio sarà poi l’ultimo giorno disponibile per visitare l’installazione “Arte al centro” realizzata in collaborazione con Ellisse-Communication Strategis e Fondazione Brescia Musei, con contenuti audio e video dedicati alla mostra “Velàzquez per Ceruti”, attualmente in corso alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito elnosshopping.info.