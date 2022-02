“Dal mondo reale a quello virtuale”, venerdì il primo incontro a Cristo Re

(red.) Venerdì 25 febbraio alle 20,30 si terrà il primo appuntamento della rassegna “Dal mondo reale a quello virtuale. Nativi digitali a contatto con il web”, organizzata dal Consiglio di Quartiere Borgo Trento in collaborazione con il consiglio pastorale della Parrocchia di Cristo Re.

Gli incontri, dedicati a genitori, educatori e insegnanti, si terranno nel cinema teatro Cristo Re (via Filzi 5 – ingresso libero con super green pass) e si avvarranno di qualificati esperti per approfondire il rapporto dei giovani e, in particolare, degli studenti fra gli 11 e i 18 anni con il mondo di Internet, fonte di opportunità ma anche di rischi.

La recente pandemia ha potenziato il rapporto già molto stretto fra la Generazione Z e il web, acuendo fenomeni già noti quali le dipendenze dai social, il cyberbullismo e i reati che si consumano tramite la rete. Una realtà che impone riflessioni per il mondo degli adulti riguardo alla comprensione dei fenomeni, alla prevenzione e al recupero.

All’incontro del 25 febbraio interverranno l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, Fabio Capra, e la presidente del Consiglio di Quartiere Borgo Trento e membro del Comitato Sicurezza e Legalità del Comune di Brescia, Beatrice Nardo (sul tema “Diritti e doveri nell’utilizzo della rete”). Giuseppe La Corte, specialista in professioni legali e cultore di Diritto Penale all’Università di Brescia, tratterà l’argomento “Il disagio giovanile e l’illegalità nel web: i reati informatici”. Modererà la serata Stefano Bianchi, docente dell’Istituto “Castelli”.

I prossimi incontri si terranno il 4, l’11 e il 18 marzo.