“Il ruolo delle fedi per la Pace”, se ne parla in un incontro online

(red.) “Può la Pace essere raggiunta dal solo sforzo umano? Il ruolo delle Fedi verso la vera fratellanza umana” è il tema del webinar organizzato in occasione della Settimana mondiale dell’armonia tra le fedi e della Giornata mondiale della fratellanza umana. L’incontro è promosso dall’Associazione interreligiosa per la Pace e lo sviluppo (Iapd- Italia) e si terrà lunedì 21 febbraio 2022 dalle 18,00 alle 19,30. Questo il link per la registrazione al webinar: https://bit.ly/3rfHWGd.

Interverranno la Rabbina Barbara Aiello, l’Imam Nader Akkad, il Pastore Francesco Canale, Don Valentino Cottini, il Vescovo Miguel Perea, il Monaco Tibetano Tenzin Khentse e il presidente Sergio Coscia. Modera Maria Gabriella Mieli, relazioni esterne Upf.

“Con questo incontro la Iapd si propone di sostenere l’appello delle Nazioni Unite per l’armonia interreligiosa e la fratellanza rivolto alla comunità internazionale attraverso le due ricorrenze. Quando gli appartenenti alle varie denominazioni religiose e spirituali si incontrano, dialogano e si rispettano, scoprono di avere lo stesso Genitore Celeste, ispiratore delle varie fedi. Convergendo verso l’Origine, sentono di appartenere a un’unica grande famiglia umana”, ha dichiarato Michele Cavallotto, coordinatore Iapd-Italia.

La Settimana mondiale dell’armonia tra le fedi è stata stabilita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nell’ottobre del 2010. Scopo della ricorrenza è quello di promuovere la comprensione reciproca e il dialogo interreligioso, aspetti importanti di una cultura di pace. La Risoluzione incoraggia la diffusione del messaggio di armonia tra le fedi e di buona volontà, secondo le proprie religioni, tradizioni e convinzioni.

La Giornata mondiale della fratellanza umana è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel dicembre 2020. Si propone di promuovere lo spirito di unità, solidarietà, cooperazione interreligiosa e interculturale per favorire la consapevolezza dei comuni valori condivisi da tutta l’umanità. La scelta della data celebrativa del 4 febbraio stabilita dall’Onu non è casuale. Nel 2019 Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib firmarono ad Abu Dhabi il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”.

La Iapd è un progetto di Upf, organizzazione fondata dai coniugi Moon. Si propone di promuovere un mondo di pace attraverso il dialogo, il rispetto reciproco, la collaborazione tra le religioni, il confronto con gli esponenti governativi, della società civile e del settore privato per affrontare e risolvere concretamente le problematiche del mondo contemporaneo.