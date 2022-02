Sinistra italiana: “Non si può morire a 16 anni in alternanza scuola lavoro”

(red.) Sulla tragica morte del 16enne Giuseppe Lenoci, in stage formativo presso un’azienda di Ancona, interviene Sinistra Italiana Brescia con una nota firmata dal coordinatore del circolo cittadino, Mattia Datteri: “Giuseppe aveva solo 16 anni. Un’altra tragedia durante uno stage formativo, in provincia di Ancona. Il mezzo aziendale è finito fuori strada senza lasciargli scampo. Il conducente è ricoverato in gravi condizioni. L’ennesima vittima di un Paese dove morire di lavoro non suscita più nemmeno le doverose attenzioni, dove solo quando è troppo tardi ci si domanda come si è arrivati a ciò, come sia potuto accadere”.

“A 16, 17 o 18 anni non dovresti essere in fabbrica, in azienda o in ufficio”, prosegue il documento di Sinistra Italiana Brescia. “Devi essere a scuola, devi poterti dedicare allo studio, fare le tue esperienze di saperi e di relazioni, crescere come persona. E il compito dello Stato è costruire le condizioni per permetterlo, ad esempio prevedendo un obbligo scolastico fino a 18 anni. Non è una questione individuale, ma collettiva. Tutta la vicinanza di Sinistra italiana, di ognuno e ognuna di noi, alla famiglia di Giuseppe e alle persone a lui care. Il sistema non funziona. È evidente. Studenti e studentesse lo denunciano da tempo e stanno scendendo in piazza per farsi sentire. Siamo con loro. È ora che il ministero li ascolti”.