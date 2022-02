Tedx, tra i 13 speaker anche la bresciana Chiara Bocchio,

(red.) Torna il 20 Febbraio 2022 TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d’Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario del’anno.

Una grande arena, oltre 100 volontari, più di 1.000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 13 speaker per raccontare a tutti “le idee che meritano di essere diffuse”. Il tema che guida l’evento è la gentilezza. Be Kind il titolo dell’evento: un invito ma allo stesso tempo un imperativo, il più bello che c’è.

Tra loro Chiara Bocchio, bresciana, Presidentessa dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, la più grande tra le realtà «young» che nel mondo operano con le Nazioni Unite, premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Medaglia di Rappresentanza. Laureata in World Heritage Studies presso la BTU Senftenberg-Cottbus in Germania, Chiara è specializzata nello sviluppo di Piani di Gestione per i siti Patrimonio Mondiale e in progetti internazionali riguardanti i settori cultura e turismo.

È entrata a far parte dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) ricoprendo negli anni diversi ruoli, da Rappresentante Regionale fino a diventare Presidentessa dell’Associazione. Tra gli ultimi progetti portati avanti: EDU, progetto didattico sui programmi UNESCO che ha coinvolto +7000 studenti; EDU TALKS presentazione a Firenze dei 20 laboratori didattici sull’Agenda 2030 e Italian Youth Forum, Forum annuale di AIGU che nel 2022 riunirà a Cagliari giovani da tutta Italia sui temi del Patrimonio Culturale Immateriale. Sul sito palco di TEDxTorino rifletterà sull’importanza della cultura e del volontariato culturale come strumento di crescita personale.