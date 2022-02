Le fotoelettriche nella prima Guerra mondiale, Marcello Berlucchi all’Ateneo

(red.) Venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 17.30 presso la sede storica di Palazzo Tosio (via Tosio 12) dell’Ateneo di Brescia, è in programma una conferenza dell’accademico Marcello Berlucchi sul tema “Un’arma nuova della prima Guerra Mondiale: le fotoelettriche“.

Quel terribile flagello che fu la prima Guerra Mondiale ebbe anche conseguenze di progresso in molti campi, segnatamente (come è logico) in quello delle armi. Basti pensare allo sviluppo prepotente dell’aviazione, o all’invenzione del carro armato.

Un’arma completamente nuova è stata quella delle fotoelettriche, potenti stazioni luminose in grado di illuminare il campo di battaglia anche di notte, ponendo così termine alla storica limitazione delle operazioni militari solo nelle ore diurne. Dopo l’affermazione iniziale sul fronte francese, l’importanza del nuovo ritrovato fu compresa anche dallo Stato Maggiore del Regio Esercito italiano, che lo disciplinò con specifiche circolari istituendo apposite sezioni nell’ambito dei reparti di artiglieria.

