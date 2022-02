Ghiroldi (Lega): “Monopattini: troppi incidenti, assicurazione e casco per tutti”

(red.) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza una proposta di legge al Parlamento per modificare l’attuale normativa sui monopattini elettrici. “L’iter di questo Pdl è iniziato a ottobre del 2021 e si è compiuto nella II Commissione, interrotto per l’approvazione della normativa nazionale alla quale si è però deciso di intervenire introducendo degli adattamenti con particolare riferimento alla circolazione dei monopattini”, spiega il consigliere regionale leghista, relatore del testo, Francesco Ghiroldi. “I dati dell’incidentalità in generale sono molto elevati e preoccupanti, in numeri assoluti, in Lombardia in quanto molto popolosa e con centri densamente urbanizzati. L’intervento normativo statale ha reso quindi necessaria l’emendazione della Proposta di Legge in senso adeguativo da un lato e innovativo dall’altro, questo al fine di consentire ai minorenni di condurre il monopattino inserendo una serie di migliorie”.

Eccole:

– l’obbligatorietà della marchiatura “CE” del mezzo pena la sanzione pecuniaria, la sospensione dell’autorizzazione e la confisca;

– la copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile verso terzi;

– l’obbligatorietà del casco per tutti i conducenti anche maggiorenni;

– la frequentazione di un corso gratuito per i minorenni, non muniti di patentino, presso le Polizie Locali ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla conduzione dei monopattini.

“Secondo i dati Istat per l’anno 2020 sono avvenuti 565 sinistri registrati da maggio a dicembre, dato inesorabilmente cresciuto da gennaio 2021 ad oggi”, aggiunge Ghiroldi. “Il territorio più colpito in Lombardia è quello di Milano, come rilevato dall’Asst Gateano Pini-Cto di Milano, nel semestre maggio-dicembre 2021, si sono registrati 280 accessi in pronto soccorso di cui il 46% con frattura ossea ed il 28% soggetto ad intervento chirurgico: numeri che sono destinati ad aumentare ulteriormente come dimostrano le statistiche delle grandi metropoli internazionali. Bene, quindi, l’approvazione di questo testo per consentire una maggiore consapevolezza e chiarezza normativa, soprattutto tra i giovani, nell’utilizzo dei monopattini”.