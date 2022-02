Blanco, il ragazzo di Calvagese che ha sbancato Sanremo

(red.) Il ragazzo di Calvagese della Riviera ce l’ha fatta. Mahmood & Blanco hanno vinto il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.

Missione compiuta per la coppia formata apposta per vincere la competizione che fin dalla prima serata non ha avuto veri antagonisti per il successo finale. “Devo salutare la mia mamma”, subito dopo la vittoria, il 18enne Riccardo Fabbriconi – rap-punker nato il 10 febbraio 2003 – è sceso in platea per abbracciare e baciare sua mamma e il padre, seduti tra il pubblico. E poi ha dato un bacio alla fidanzata Giulia Lisioli, coetanea. E’ stato un momento di grande commozione.

“Sono corso ad abbracciarli perché da piccolino li facevo sempre dannare, ero scatenato. E adesso li ho visti commossi per la gioia”, ha spiegato il giovane cantautore. Il padre, ha detto, è stato tra i primi ad ascoltare e apprezzare Brividi, “È una canzone forte, che piace fin dal primo ascolto”.