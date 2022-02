Otto posti per il servizio civile al Mo.Ca (le domande entro giovedì 10)

(red.) Fondazione Asm e Bazzini Consort selezionano 8 giovani tra i 18 e i 28 anni di età da inserire nel progetto “Mo.Ca Centro per le nuove culture”, una delle iniziative bresciane presentate nel programma “Educata-mente 2022” di Assifero e finanziate nell’ambito del Bando 2021 del Servizio Civile Universale.

I partecipanti saranno impegnati per 12 mesi in attività finalizzate alla valorizzazione di Mo.Ca, il centro culturale ospitato da Palazzo Martinengo Colleoni nel cuore di Brescia. L’obiettivo del progetto sarà rendere il sito un luogo sempre più attraente ed inclusivo moltiplicando le occasioni di crescita per la città all’insegna dell’arte e della cultura e avviando interventi innovativi.

I volontari, che riceveranno un assegno mensile di 444,30 euro, potranno conoscere da vicino i meccanismi che sottendono la gestione dei luoghi della cultura nelle varie fasi, dalla programmazione e dall’organizzazione fino alla comunicazione e alla realizzazione di eventi culturali; lavoreranno a stretto contatto con il pubblico e potranno infine intraprendere un percorso di ricerca volto a ricostruire la storia del Palazzo.

Se motivati a intraprendere un’esperienza in un settore come quello della promozione artistica e culturale, il progetto “Mo.Ca Centro per le nuove culture” è senza dubbio una grande opportunità per acquisire competenze specifiche.

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro giovedì 10 febbraio.