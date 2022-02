Massardi (Lega): “Dalla Regione 200mila euro per le associazioni combattentistiche e d’arma

(red.) Regione Lombardia ha stabilito i criteri del bando in favore delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine finalizzato a sostenere progetti in ambito sociale, culturale e di sicurezza. Si tratta di 200mila euro per promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia. Il contributo, erogato a fondo perduto, potrà raggiungere un massimo di 10mila euro nella misura massima dell’80% del costo del progetto.

“Con il rinnovo di questo bando anche per il 2022″, dice il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi, “si conferma la bontà del percorso, che ho seguito sin dai suoi inizi fino all’approvazione della legge regionale nel febbraio 2020, in sostegno e per un sempre maggiore radicamento di queste importanti realtà associative spesso fondamentali nella cooperazione con gli enti locali. La possibilità di finanziare gli interventi di manutenzione e riparazione delle sedi e dello svolgimento delle attività didattiche/istituzionali potrà essere rinnovata, tramite il sistema informativo regionale bandi online, dal 10 febbraio e fino al 22 marzo 2022. Valorizzare queste associazioni celebrando la loro storia e quella delle Forze armate è utile affinché nulla venga perso nell’ambito della cultura, dell’insegnamento e delle tradizioni lombarde”.