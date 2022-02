“Donne dal Mondo”, un ciclo di incontri in città

(red.) L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia propone una serie di approfondimenti al femminile per costruire un percorso di valorizzazione della donna, impegnata da sempre in ambito lavorativo e familiare.

Dall’8 febbraio al 15 marzo si terrà un ciclo di incontri on line (inserito tra le iniziative per la Giornata internazionale della donna) per decostruire gli stereotipi che presentano la donna straniera dei paesi in via di sviluppo impegnata soltanto in lavori ancillari. Interverranno cinque donne di origine straniera e una donna italiana (che ha vissuto in Bolivia per circa 40 anni dove ha diretto un importante museo) che si sono distinte per i risultati conseguiti.

Protagoniste degli appuntamenti, che si terranno alle 18 nei giorni 8, 17, 22 e 28 febbraio, 7 e 15 marzo, saranno Urmila Chakraborty (India, foto in alto) – formatrice aziendale e docente di Mediazione Linguistica e Studi Interculturali dell’Università degli studi di Milano; Michela Pentimalli – storica e curatrice di mostre e libri d’arte, già docente universitaria e direttrice del Centro Culturale Espacio Patiñoa di La Paz in Bolivia; Amal Baghdadi (Libano) – architetta; Valbona Xibri (Albania) – regista teatrale; Naima Anadif (Marocco) – docente di Lingua Araba all’Università degli Studi di Bergamo e mediatrice linguistica e culturale e Pilar Moreno (Messico) – assessora ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Collebeato.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom previa iscrizione in assessorato all’indirizzo email segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it

Per informazioni: tel 030 2978968 – 7314.