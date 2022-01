Sergio Mattarella rieletto presidente con 759 voti

(red.) Come previsto, a conclusione dello spoglio delle schede dell’ottava votazione, Sergio Mattarella è stato proclamato presidente della Repubblica per il suo secondo mandato. Per lui hanno votato 759 grandi elettori, mentre 90 voti sono andati a Carlo Nordio, 37 a Nino Di Matteo, 9 a Silvio Berlusconi, 6 a Elisabetta Belloni, 5 a Mario Draghi. 32 i voti dispersi, 25 le schede bianche e 13 le nulle. Si sono espressi 985 grandi elettori su 1009 aventi diritto.

Pubblichiamo alcuni commenti di politici e di organizzazioni bresciane arrivati in redazione.

“La rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica”, ha detto Laura Parenza, capogruppo del Pd in Loggia, “è la conferma di un capo dello Stato autorevole, di alto profilo, in grado in questi anni di essere stato garante della Costituzione e mai divisivo. In un momento difficile sia per le problematiche economiche e sociali legate alla pandemia, sia per le tensioni internazionali, siamo soddisfatti di essere riusciti a convergere i voti verso un uomo di pace, attento alle diverse fragilità, apprezzato per la sua storia, riconosciuto come punto di riferimento al di fuori dei confini nazionali e convinto europeista”.

Dalle Acli provinciali di Brescia un augurio di buon lavoro al presidente Mattarella all’avvio del suo secondo mandato e un forte, accorato richiamo alle forze politiche perché sappiano attuare, nella stabilità politica, le scelte necessarie e opportune per una maggiore giustizia sociale di fronte alla crescente e intollerabile disuguaglianza nel Paese: “Il presidente Mattarella rappresenta un faro luminoso nella notte della politica”, dice Pierangelo Milesi, presidente delle Acli bresciane. “Il Paese con lui è stabile e credibile e il governo Draghi sarà al riparo da cadute, sconquassi e fibrillazioni che oggi non possiamo permetterci. Piuttosto è la politica che è messa molto male. Assistendo ad una settimana di spettacolo indecoroso e irresponsabile, il sentimento comune degli italiani ha oscillato tra l’imbarazzante rassegnazione e lo sdegno più profondo. Il tutto mentre la realtà sociale ed economica, oltre che sanitaria, hanno ancora un estremo bisogno di cura, competenza, scelte serie e responsabili per il bene comune. La politica partitica e parlamentare nazionale hanno dato una rappresentazione di sé che non corrisponde al Paese e non rende onore alle sofferenze che in questi anni abbiamo affrontato e ai sacrifici che ancora siamo chiamati a vivere. Si sente l’assenza di una politica seria, pur con le dovute eccezioni che è bene sottolineare e che in settimana si sono evidenziate. È comunque necessario correre ai ripari: in vista delle prossime elezioni del 2023, ci sarebbe estremo bisogno di un PNRR per la formazione della classe politica, che potrebbe aiutare a riformare il sistema partitico e politico italiano”.