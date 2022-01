Premiati otto agenti bresciani della Polizia Locale

(red.) L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha consegnato le onorificenze agli operatori di Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2019 e 2020. La cerimonia, nella giornata regionale della Polizia locale, si è tenuta questo venerdì al Teatro alle Vigne di Lodi.

Sono 71 gli agenti dei comuni lombardi che hanno ricevuto l’onorificenza. 44 di questi sono stati premiati per episodi avvenuti nel 2019 (l’anno scorso la cerimonia non era stata effettuata). I premiati della nostra provincia sono stati: per il Comune di Brescia il sovrintendente Giacomo TIMPANO, l’assistente scelto Marco ZANI, l’assistente scelto Roberto FAZZI, l’assistente Davide ABRAMI, l’assistente scelto Alessandro BONETTI e l’assistente scelto Daniele REDASCHI; per l’Unione comuni Bassa Bresciana Occidentale l’agente Nicola LOSI e l’agente Marco ZANA.