30 anni di Fondazione Cariplo: nel Bresciano sostenuti 2.900 progetti

(red.) Fondazione Cariplo compie 30 anni. Qualche dato: 35 mila progetti sostenuti sul territorio lombardo e nelle province piemontesi di Novara e Verbania. Oltre 3,5 miliardi di euro donati a iniziative sociali nei tradizionali quattro settori di intervento: Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca scientifica, Servizi alla persona. Un impegno e una forza che guarda avanti al futuro. La vera sfida per la Fondazione, oggi più che mai, è saper leggere la realtà e i suoi cambiamenti per imparare continuamente come essere utile e come generare valore per le comunità. Farsi vicini alle persone, sostenendo chi opera sul territorio e chi sperimenta nuovi modi di costruire coesione; contrastare le disuguaglianze perché tutti possano avere accesso alle stesse opportunità, nella convinzione che il patrimonio più grande per il Paese sia la singola persona; sostenere la ricerca e l’innovazione continua per generare conoscenza condivisa e crescita. Questo è ciò che caratterizza il metodo della Fondazione e lo sguardo con cui vuole guardare ai prossimi anni.

Da quando è nata nel 1991 la Fondazione ha raccolto una eredità centenaria, quella della Cassa di Risparmio delle province lombarde Cariplo, che, oltre a quella bancaria, svolgeva attività filantropiche fin dal 1816 sotto la guida della Commissione Centrale di Beneficenza lo stesso nome Pagina 2 di 5

mantenuto ancora oggi dall’organo di indirizzo dell’ente filantropico proprio a confermare il legame storico e valoriale con quelle radici. Nei primi anni di vita Cariplo ha definito un metodo con cui operare, si è strutturata attraverso strategie, ambiti di intervento e professionalità capaci di rendere concreta la propria missione che guarda le persone, le comunità, il territorio, e che consiste nel sostenere progetti degli enti non profit in Lombardia e nelle province piemontesi di Novare del Verbano Cusio Ossola. Da sempre fondazione Cariplo a concentrato il proprio impegno in quattro settori di intervento: ambiente, Arte e Cultura, ricerca scientifica, servizi alla persona.

TERRITORIO DI BRESCIA

Nel territorio di Brescia in questi 30 anni di attività filantropica Fondazione Cariplo sono stati sostenute 2. 900 iniziative donando al territorio 214 milioni di euro. Difficile davvero ricordarli tutti, certamente significativi sono quelli cosiddetti emblematici ovvero progetti di particolare importanza per il territorio e la comunità.

Qualche esempio:

il progetto emblematico della Comunità Montana di Valle Camonica per il progetto “Ciclabilità , mobilità sostenibile e riordino paesaggistico”, la Diocesi di Brescia per gli interventi di riqualificazione del complesso religioso di Santa Maria delle Grazie, il Comune di Brescia per il progetto “Nuova Pinacoteca in Palazzo Martinengo da Barco, la Cooperativa sociale La Nuvola Onlus per il progetto “BIOS -la sfida di crescere, l’Associazione San Vincenzo per il progetto “Ospitiamo” (per migliorare la qualità della vita delle persone senza fissa dimora), l’Università degli Studi di Brescia per il progetto realizzato in collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia “La salute della persona: lo sviluppo e la valorizzazione della conoscenza per la prevenzione, la diagnosi precoce e le terapie personalizzate”, la Cooperativa Il Vomere per il centro in aiuto alla disabilità adulta”, la Fondazione Cogeme onlus per il progetto “Verso un’economia circolare “.

Scendendo nel dettaglio, al settore Ambiente sono stati destinati 19 milioni di euro a sostegno di 174 progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Tra questi, il progetto Noi, il Cibo, il Pianeta di DARFO BOARIO TERME sul Bando My future per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sull’importanza della sostenibilità ambientale nella quotidianità e favorire la comprensione del loro ruolo di protagonisti della transizione ecologica.

La Ricerca scientifica ha invece ricevuto contributi per quasi 11 milioni di euro suddivisi in 59 progetti. Su questo fronte, ad esempio sul territorio bresciano ha avuto un ottimo successo per il progetto Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel 2018, che ha permesso di ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti tecnici ad indirizzo agrario della Lombardia e delle province del Verbano – Cusio – Ossola, dotandoli delle tecnologie di Industria 4.0. In provincia di Brescia premiato l’Istituto d’Istruzione Superiore G. Antonietti di Iseo sul progetto oGGi C’È B2, l’Istituto Cerebotani di Lonato per Learn and play – Laboratory, l’Istituto Castelli di Brescia per Robotica …. questa sconosciuta! Il settore Culturale è stato destinatario di oltre 63,7 milioni di euro per 917 iniziative. Tra i progetti di maggior impatto il Progetto LAIVin, che sostiene laboratori musicali e teatrali nelle scuole per promuovere il protagonismo culturale dei giovani. Sono stati premiati le Scuole Canossa di Brescia con il progetto VERBA MANENT, l’Istituto Marzoli di Palazzolo sull’Oglio con il progetto TEATRO CINQUE G – Laboratorio stabile di arti dal vivo, l’Istituto IPSEOA “Caterina de’ Medici” di Gardone riviera con il progetto Colpo di (s)cena: la ricetta del Teatro, il Liceo scientifico Calini di Brescia con il progetto Cal-in music, il Liceo Classico Statale Bagatta di Desenzano del Garda con l’iniziativa Classico o Contemporaneo? Bagatta in scena!

1751 progetti sono invece quelli realizzati nel settore dei Servizi alla persona per 119 milioni di euro. Molto attuale il progetto contro la povertà educativa che ha coinvolto i tre territorio simbolo della pandemia: Bergamo, Lodi e Brescia. A disposizione dei ragazzi 3650 personal computer e 200 tablet dotati di requisiti tecnici e caratteristiche adatte per gestire la DAD e le modalità di studio dettate dalla recente pandemia. Obiettivo principale contrastare la povertà educativa e combattere il digital divide, un obiettivo importante che sottolinea ancora una volta la sensibilità e l’attenzione rivolta al mondo dei più giovani e alle loro esigenze in particolare in questo periodo drammatico. Sono state destinate risorse per oltre 3 milioni di euro per 118 progetti presentati sulle due edizioni del bando Lets GO, un aiuto eccezionale in difesa delle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, di quelle legate alla cultura e alla tutela dell’ambiente, messe a rischio dalla pandemia.

Molto importanti i progetti bresciani sul tema welfare come, ad esempio, nella Bassa Bresciana Orientale #genera_azioni, il progetto che intende trasformare il welfare tradizionale in un sistema di welfare spontaneo, capace di co-progettare e realizzare nuovi servizi e soluzioni, attivando la comunità locale e ricomponendo i processi di governance del welfare tra pubblico e privato o il progetto Recovery.net: laboratori per una psichiatria di comunità .

Nel 2001 Fondazione Cariplo ha inoltre permesso la nascita della Fondazione della Comunità Bresciana, un ente filantropico autonomo e indipendente che realizza sul territorio bresciana iniziative di utilità sociale, ambientale e culturale. Fondazione Cariplo dal 2001 ha destinato alla fondazione comunitaria oltre 49 milioni di euro.

Festeggiamo insieme i trent’anni di Fondazione Cariplo, un compleanno importante che coinvolge la nostra intera comunità. Senza il prezioso sostegno economico, organizzativo, umano di Cariplo non avremmo realizzato tanti progetti e non avremmo aiutato tante persone. Sul territorio bresciano sono stati infatti donati 214 milioni di euro per la costruzione e realizzazione di 2900 progetti. Il nostro sguardo è rivolto adesso al futuro, soprattutto oggi che appare ancora più incerto e difficile.

Fondazione Cariplo continuerà a stare vicina alle persone contrastando le disuguaglianze perché tutti possano avere accesso alle stesse opportunità, sostenendo progetti delle associazioni del territorio bresciano, consapevole del fatto che ci troviamo in un momento in cui è importante produrre tutti insieme uno sforzo- hanno commentato i bresciani Valeria Negrini, Vice Presidente e Martino Troncatti membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.