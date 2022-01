Un bando della Provincia contro le barriere architettoniche

(red.) Una recente indagine portata avanti dalla Provincia di Brescia ha evidenziato la scarsità, nei comuni bresciani, di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) elaborati e attuati. “Per questo motivo”, ha dichiarato il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Filippo Ferrari, “abbiamo presentato un bando di finanziamento, che consentirà ai comuni fino a 5mila abitanti di usufruire di un contributo economico, finalizzato alla redazione dei Peba”. Questo il link.

Le leggi 41/86 e la L. 104/92 hanno infatti introdotto l’obbligo, per le “amministrazioni competenti”, di dotarsi di un Peba, senza fornire indicazioni utili per la sua redazione e per i suoi contenuti, prevedendo sanzioni per gli enti inadempienti. Regione Lombardia è diventata allora ente coordinatore, dettando linee guida per la predisposizione dei Piani e avviando finanziamenti ad hoc per i Comuni lombardi.

“Auspichiamo un’adesione massiva al finanziamento da parte dei comuni interessati, che saranno contattati direttamente dalla Provincia – ha concluso Ferrari. È fondamentale infatti valorizzare a livello provinciale questo strumento di pianificazione, utile a programmare e coordinare sistematicamente gli interventi di miglioramento all’accessibilità di percorsi e di edifici pubblici”.

Possono presentare domanda di contributo i comuni del territorio bresciano, fino a 5.000 unità al 31.12.2019, in forma singola o associata, nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. I Comuni con popolazione fino a 5.000 residenti possono presentare domanda anche in forma aggregata per la redazione di un Peba sovracomunale.

Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta dal comune per attività di redazione del Peba fino al tetto massimo di 5.000 euro, entro i limiti delle risorse assegnate.