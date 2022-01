Sirmione, il comune rinnova il bonus bebè

La Giunta di Sirmione rinnova il “Bonus bebè”, l’iniziativa che fin dal 2016 aiuta concretamente le famiglie del territorio sirmionese con un contributo economico in grado di alleggerire le numerose spese necessarie al mantenimento di un neonato per i primi due anni di vita.

“È forse il contributo economico più significativo ed originale che l’amministrazione comunale offre alle famiglie di Sirmione nell’arco dell’anno. La scelta di rinnovarlo ogni anno è il segnale concreto della nostra vicinanza in un momento così importante: l’arrivo di un figlio è una grande gioia per i genitori che l’accolgono e per tutta la nostra comunità”, commenta Elena Boschi, assessore ai Servizi Sociali.

Si ricorda che i “neonati sirmionesi” nel corso del 2021 sono stati 57, di cui 23 femmine e 34 maschi (la popolazione complessiva è di 8.305 residenti).

Per richiedere il “Sostegno Nuovi Nati” sono previsti i seguenti requisiti:

– residenza da non meno di tre anni nel Comune di Sirmione per almeno uno dei genitori;

– iscrizione del neonato nei registri di stato civile e/o anagrafici del Comune di Sirmione;

– reddito rientrante in una fascia ISEE compresa tra € 0,00 ed € 21.000,00;

L’entità del contributo varierà in base all’ISEE:

• ISEE da € 0,00 a € 9.000,00 (I° fascia) = € 100,00 al mese se primo figlio e € 120,00 al mese dal secondo figlio in poi;

• ISEE da € 9.000,01 a € 16.000,00 (II° fascia) = € 80,00 al mese se primo figlio e € 100,00 al mese dal secondo figlio in poi;

• ISEE da € 16.000,01 a € 21.000,00 (III° fascia) = € 50,00 al mese se primo figlio e € 80,00 al mese dal secondo figlio in poi.

Per tutti i nuovi nati inoltre è prevista la consegna di un “dono” così composto:

• Il libro intitolato “Bebè a costo zero”

• la bandiera italiana

• un pannolino/costumino lavabile per promuovere un utilizzo sostenibile e sano di tutto ciò che circonda il nuovo nato

• un buono del valore di 50,00 euro spendibile presso la Farmacia Comunale per l’acquisto di prodotti baby care.

La richiesta va inoltrata entro tre mesi dalla nascita del bimbo compilando l’apposito modulo che si trova all’interno del pacchetto “nuovi nati”.