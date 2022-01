“La proposta di tagliare le spese militari e il silenzio dei partiti italiani”

(red.) “E’ ormai evidente a tutte e tutti che le vere emergenze mondiali sono il riscaldamento globale e la pandemia da Covid-19. Ma allora perché gli Stati mondiali continuano ad aumentare le spese militari senza investire seriamente nella lotta ai cambiamenti climatici o in una sanità pubblica universale?”, si chiede un comunicato del Movimento nonviolento di Brescia. “E’ questa riflessione che ha spinto oltre 50 premi Nobel a lanciare un appello per ridurre del 2% la spesa militare mondiale. Il primo passo della campagna è stato quello di coinvolgere l’opinione pubblica, chiedendo di sottoscrivere l’appello sul sito peace-dividend.org e stimolando la discussione”.

“Un mese dopo il lancio dell’appello la campagna prosegue con due importanti obiettivi”, prosegue la nota. “Il primo è quello di cercare forze politiche disponibili a portare la proposta nei luoghi decisionali. I primi risultati in questo senso vedono un’importante interlocuzione con alcuni partiti verdi in Europa e con esponenti della Camera dei Lord in Inghilterra, ma il silenzio assordante dei partiti italiani. Il secondo passo si avrà a febbraio con la presentazione della proposta presso la Commissione delle Nazioni Unite, organismo che nell’articolo 26 del proprio Statuto sottolinea l’impegno a ridurre al minimo le spese militari mondiali per garantire la pace”.

“Da parte nostra”, concludono i nonviolenti bresciani, “continueremo a sostenere questa proposta coinvolgendo le tante realtà bresciane – associazioni, gruppi ed enti locali – che in questi anni si sono mobilitate attivamente nell’ambito della campagna “Italia ripensaci” per l’adesione del nostro paese al trattato per l’abolizione delle armi nucleari”.