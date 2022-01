Venerdì incontro in streaming con la teologa Antonietta Potente

Ripartono venerdì 14 gennaio alle ore 17.30-18.30, per ora solo in diretta streaming, gli “Incontri Primavera” 2022, organizzati dalla rivista “Missione Oggi”, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia.

Il primo appuntamento della rassegna Caro autore ti chiedo… è con la teologa e religiosa delle Suore Domenicane di San Tommaso d’Aquino Antonietta Potente, che presenta il suo ultimo libro: Il miele e l’amaro. Lettura mistico-sapienziale dell’Apocalisse. L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Web di “Missione Oggi”: https://www.saveriani.it/missioneoggi

Dialogano con l’autrice Lucia Vantini, teologa e presidente del Coordinamento teologhe italiane, Mario Menin, direttore “Missione Oggi”. Modera Anna Della Moretta, giornalista.