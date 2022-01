A Lonato il contest musicale che fa vincere la produzione di un disco

(red.) Dal 9 al 30 gennaio, tutte le domeniche del mese dalle ore 17, sulla scalinata centrale in vetro del Leone Shopping Center di Lonato andrà in scena il Nokep Tour. Si tratta di un contest canoro con una doppia formula live e social che permetterà ad aspiranti cantanti del territorio gardesano (ma non solo) di esibirsi dal vivo su un vero palco attorniati dai visitatori del centro. In contemporanea, l’esibizione verrà trasmessa anche sui canali social di Nokep Tv che contribuiranno a rilanciare l’evento anche nel mondo virtuale per moltiplicare il pubblico che potrà assistere all’esibizione.

Il contest musicale, inoltre, darà al vincitore la possibilità di produrre il disco di un suo inedito con il relativo videoclip grazie alla collaborazione con i produttori di Saifam Music. Con un catalogo di oltre 45 mila artisti ed un’esperienza di più 40 anni, Saifam ha prodotto artisti come, fra gli altri, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Fabri Fibra, Club Dogo eccetera.

Chiunque abbia voce e talento può chiedere di partecipare a una delle quattro giornate previste per il Nokep Tour (il Leone ospita le uniche tappe bresciane della manifestazione nazionale) contattando direttamente i social del programma NokepTv (Instagram: https://www.instagram.com/nokep_tv/). Inoltre, per il pubblico presente al centro commerciale durante la diretta, la possibilità di ricevere i gadget della manifestazione.