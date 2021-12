Massardi (Lega): “Dalla Regione nuovo bando per i beni confiscati alla criminalità”

(red.) Sono stati stabiliti i criteri del bando ‘beni confiscati alla criminalità – anno 2022’ per l’erogazione di contributi destinati al recupero e l’utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali. “Le domande per ottenere i finanziamenti potranno essere presentate da comuni, Province e città metropolitana destinatari degli immobili”, spiega vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale Floriano Massardi. “Le somme saranno erogate direttamente agli enti locali come segue: fino al 50% del costo complessivo per l’intervento di riutilizzo nel limite massimo di 150mila euro, mentre è previsto fino al 90% del costo complessivo, sempre nel limite massimo di 150.000 euro, per i comuni con popolazione residente entro i 5mila abitanti”

E’ consentito anche l’utilizzo di questi beni per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali. “La destinazione finale delle opere potrà dunque essere di natura istituzionale, sociale o economica”, spiega Massardi, “per reinserire quanto confiscato nel circuito della legalità”.

Le domande di accesso al contributo regionale per lavori di manutenzione, risanamento o restauro dovranno pervenire, alla piattaforma informatica regionale Bandi online, dal 3 gennaio fino al 31 marzo 2022. “Un messaggio importante da parte di Regione Lombardia”, conclude Massardi, “che destina risorse proprie per restituire alla collettività spazi sottratti alla legalità e nel costante impegno verso gli enti locali” .