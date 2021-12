Lozio, addio alla scuola elementare

(red.) Il prossimo anno la scuola elementare di Lozio (Brescia) non aprirà i battenti.

Troppo pochi quattro alunni (di età diverse) per mantenere attiva la primaria. I bambini frequenteranno le lezioni a Malegno. Ad accompagnarli sarà uno scuolabus approntato con le risorse del Comune, che porterà e riprenderà i piccoli studenti, accompagnati da un educatore.

La chiusura della scuola è segno dello spopolamento progressivo del paese camuno, attrattivo per il turismo , ma non per risiedervi stabilmente.

Attualmente, nel piccolo centro bresciano restano aperti una farmacia e due negozi alimentari, ma la popolazione ora tocca solo le 280 unità: negli ultimi tre anni se ne sono andate una cinquantina di persone.

Un problema, quello dello spopolamento dei centri di montagna, che è all’attenzione della politica regionale che ha stanziato un fondo, attraverso il Pnrr, pari a 20 milioni di euro, per attuare interventi finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi e favorendo azioni di promozione e rilancio.