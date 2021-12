Annullata la ‘Marcia della pace’ Brescia-Botticino-Rezzato per il 2022

(red.) Questo martedì mattina il gruppo ‘Tavola della pace’ si è riunito per affrontare la compatibilità tra il programma delle iniziative messe in campo per il ‘Mese della pace’ e la recrudescenza della pandemia.

Una nota informa che è stato deciso l’annullamento di qualsiasi iniziativa legata alla ‘Marcia della pace’ Brescia-Botticino-Rezzato, tradizionale manifestazione che si sarebbe svolta il prossimo 1° di gennaio.

Il gruppo ‘Tavola della pace’ provvederà alla registrazione di un video messaggio che sarò divulgato attraverso il canale Youtube della Tavola della Pace senza null’altro prevedere in presenza, nemmeno per un piccolo gruppo come ipotizzato in un primo momento.