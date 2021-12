Bordonali (Lega): “Col nuovo testo-base, tempi rapidi per la riforma della Polizia locale”

(red.) “La riforma della polizia locale diventa realtà. Con la presentazione del nuovo testo-base, condiviso col ministero degli Interni, stiamo per intraprendere rapidamente il percorso parlamentare che ci porterà a una riforma attesa da molto tempo. Un passo avanti concreto per mandare in pensione l’ormai superata riforma del 1986, sostituendola con norme più aderenti alle trasformazioni intervenute sul comparto e nella società”. Lo dice in una nota la deputata bresciana della Lega Simona Bordonali, relatrice della legge.