Streparava, premiati per il 20° anno gli studenti e i lavoratori

(red.) La tradizione non si ferma, nemmeno con il Covid-19. Nella giornata di giovedì 16 dicembre 2021, infatti, nel pieno rispetto della normativa “Coronavirus”, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti e delle anzianità lavorative dei 20, 30 e 40 anni della Streparava spa di Adro.

Il motto della società “Siamo una famiglia dal 1951” – come informa una nota – significa proprio questo: “riuscire a portare avanti i valori dell’azienda nel tempo nonostante le grandi sfide davanti a cui gli ultimi due anni ci hanno messo, sia come impresa che come vita quotidiana. Ad oggi sono circa 230 i giovani che, grazie al loro impegno, hanno usufruito in questi anni delle borse di studio, per un totale, dal 2001 ad oggi, di circa 185.000 euro erogati.

La commissione composta da un rappresentante della società, da un delegato sindacale e dal prof. Giorgio Bettoni, dopo aver valutato la documentazione presentata da ciascun candidato, attenendosi ai parametri riportati dal bando, ha indicato i vincitori tra gli studenti”.

Studenti vincitori

MARINI CHRISTIAN I ANNO secondaria I° grado

SALOGNI ANDREA I ANNO secondaria I° grado

BOLIS ELENA I ANNO secondaria I° grado

SALERI GIULIO II ANNO secondaria I° grado

SEGHEZZI LORENZO DIEGO II ANNO secondaria I° grado

BOSIO AURORA III ANNO secondaria I° grado

BOLIS MATTEO II ANNO secondaria 2° grado

IORE GIULIA I ANNO secondaria 2° grado

SIGNORELLI ALESSIA I ANNO secondaria 2° grado

COTTI PICCINELLI MATTIA I ANNO secondaria 2° grado

BELOTTI ALESSIA I ANNO secondaria 2° grado

FERRARI MARTA III ANNO secondaria 2° grado

SEGHEZZI GIORGIO GIACOMO IV ANNO secondaria 2° grado

CORDIOLI ARIANNA IV ANNO secondaria 2° grado

VERZELETTI VALERIA III ANNO secondaria 2° grado

DHIBI AMNA IV ANNO secondaria 2° grado

DONGHI PAOLA V ANNO secondaria 2° grado

IORE FILIPPO V ANNO secondaria 2° grado

PASINETTI MARCO I ANNO secondaria 2° grado

“Una menzione speciale va a Marco Pasinetti operatore presso il reparto DLA ( Divisione Lavorazione Alberi), che ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova sfida scolastica conciliando Lavoro e Studio”.

“Si è inoltre provveduto alla premiazione dei dipendenti che hanno raggiunto anzianità lavorative di 20, 30 e 40 anni, il premio è stato consegnato nella stessa giornata delle borse di studio degli studenti, come un ideale passaggio di testimone tra il mondo del lavoro ed i giovani che, ora impegnati nella formazione, saranno i protagonisti dell’azienda del domani. Premio a testimonianza del senso di appartenenza e apprezzamento per il loro attaccamento e contributo in tutti questi anni”.

Lavoratori 20 anni

RAFFAELLA BIANCHI

TOMMASO BONETTI

MAURIZIO BONGIASCA

DANIELA CERA

CARLO COSTA

OTTAVIO FRACCICA

ANGELO MARIO MOROTTI CALDARA

MARCO POZZI

MAURO VACCA

Lavoratore 40 anni

PIER LUIGI VEZZOLI.