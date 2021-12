Brescia, dalla Fondazione Folonari un concorso per i CAG cittadini

(red.) La Fondazione Guido e Angela Folonari, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, bandisce il concorso “Datti da fare!”, riservato ai centri di aggregazione giovanile accreditati dal Comune di Brescia e collegati alle parrocchie cittadine e/o opere educative di ispirazione cristiana.

Il premio, giunto alla sua quinta edizione, nasce con lo scopo di integrare le risorse dei CAG e offrire ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado che ne fruiscono un riconoscimento tangibile all’impegno nello svolgimento dell’attività formativa. Quest’anno s’intende rafforzare tale sostegno con un contributo fisso alle realtà partecipanti e un premio aggiuntivo, assegnato valutando gli elaborati presentati.

I lavori dovranno documentare attività e progetti che stimolino qualità e doti personali e favoriscano la conoscenza della città e del territorio bresciano, nonché la collaborazione nel gruppo, per rendere l’esperienza vissuta una valida occasione di socializzazione.

I temi sui quali lavorare quest’anno sono:

• alla scoperta del Castello di Brescia (Il falco d’Italia);

• folklore e tradizioni bresciane e del mondo;

• testimoni di esperienze significative improntate allo spirito della solidarietà e della civile convivenza;

• alla scoperta delle statue, delle fontane e delle torri di Brescia.

Le attività potranno essere organizzate nella forma e con le tecniche più diverse: foto, video, scritti, disegni e collage…

A ogni CAG aderente sarà riconosciuto un contributo di partecipazione di 2.000 euro, oltre ai premi aggiuntivi per gli elaborati che saranno giudicati più meritevoli: 1° premio 1.500 euro; 2° premio 1.000 euro; 3° premio 500 euro.

Entro il 15 dicembre 2021 è richiesto di far pervenire alla mail fondazione@congrega.it la scheda di partecipazione, mentre gli elaborati e le schede di presentazione dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2022 nella sede della Congrega, in via Mazzini 5.

Fondazione Guido e Angela Folonari

Istituita nel 1979 presso la Congrega della Carità Apostolica per volontà dei coniugi Guido e Angela Folonari, la Fondazione ha una precisa finalità, iscritta nel suo Statuto: «prestare aiuti, morali e materiali, a minori in qualunque modo bisognosi».

Da regolamento è previsto che l’intervento debba avvenire «sempre su segnalazione e mediante l’interessamento dei parroci della provincia di Brescia». L’ammontare delle erogazioni è deciso ogni anno, su proposta della Congrega della Carità Apostolica, da una Commissione formata da due membri della famiglia Folonari e da un delegato del Vescovo di Brescia.

In oltre trent’anni, la Fondazione Folonari ha aiutato più di 30mila minori in difficoltà, collaborando con le parrocchie bresciane. Le sovvenzioni offerte hanno riguardato soprattutto cure sanitarie, spese scolastiche, pagamenti di rette per l’accoglienza in comunità, istituti o scuole cattoliche, oltre a spese di prima necessità (acquisto viveri e consumi domestici).