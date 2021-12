La Chiesa Valdese riapre lo sportello per il testamento biologico

(red.) La Chiesa Evangelica Valdese di Brescia – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi riapre a partire dal pomeriggio di questo sabato 11 dicembre 2021 (dalle 0re 16 alle ore 20) lo sportello del Testamento Biologico.

Dopo quasi due anni la Chiesa Valdese ha deciso di riaprire lo sportello informativo sul testamento biologico e in una nota informa che è possibile un incontro per uno scambio di vedute o anche solo per conversare al Tempio Valdese in via dei Mille n. 4 a Brescia (vicino a Piazza Garibaldi).

Il servizio si prefigge l’obiettivo di essere continuativo e per chi non può presenziare alle informative è possibile organizzare una informativa di gruppo. Per maggiori informazioni: Pastore Leonardo Magrì, tel mobile 3384384301, mail: testamentobiologico.valdese.bs@gmail.com, facebook: Sportello per il testamento biologico della Chiesa Valdese di Brescia.