Panchina rossa inaugurata in via Monte Suello

(red.) Mistral, cooperativa senza fini di lucro che, dal 2006, opera nel campo della mobilità giovanile, delle politiche giovanili, del turismo, dell’inclusione sociale, della formazione e dell’orientamento professionale dei giovani, ha scelto di adottare una panchina rossa situata a Brescia in Via Monte Suello, vicino alla propria sede e in un luogo frequentato da molti giovani e studenti, essendo ubicata nelle immediate vicinanze del Calini, uno dei licei più importanti della città.

Questo gesto vuole rappresentare un simbolico punto di partenza per stimolare i giovani bresciani che verranno inviati all’estero dalla cooperativa e i giovani europei che saranno accolti sul nostro territorio a riflettere su questa tematica e a mettere in pratica comportamenti inclusivi. La panchina è stata inaugurata venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 12,00.