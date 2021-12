Brescia protagonistra delle celebrazioni per i 75 anni di Unicef

(red.) Brescia sarà protagonista delle celebrazioni nazionali per i 75 anni di Unicef: sabato 11 dicembre, il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini sarà presente all’Auditorium San Barnaba, alle 16,30, per la presentazione del libro “Maya – La mia corsa a piedi nudi”.

L’evento bresciano è uno dei tre organizzati in Italia per l’importante anniversario dell’11 dicembre, data in cui si ricorda la nascita (era il 1946) del Fondo delle Nazioni Unite per aiutare i bambini europei al termine della Seconda guerra mondiale.

A Brescia, la ricorrenza sarà celebrata con la presentazione del libro scritto dall’autore bresciano Alessandro Lucà ed edito da Iod Edizioni, che racconta la storia di Galina Stratulea, conosciuta da tutti come Maya, che grazie all’incontro con Unicef, avvenuto 24 anni fa in Moldavia, ha trovato la forza e il coraggio per affrontare numerose avversità. Oggi Maya vive nel Bresciano ed ha coronato il suo sogno di essere un’atleta e di aver già corso nelle principali maratone internazionali.

“Una delle cose più difficili per un’organizzazione come la nostra – spiega Nicola Brotto, responsabile del progetto Sport Unicef Italia – è riuscire a far capire cosa facciamo nel mondo, in Paesi lontani. La storia di Maya ci dice che un gelato, quale quello messo in palio nella corsa campestre a cui partecipò a piedi nudi quando aveva solo 9 anni, può rappresentare un’ancora di salvezza”.

“Quando ho capito le potenzialità di una storia così complessa – sottolinea Lucà – che contiene il disagio dei primi anni di vita in Moldavia, l’incontro con Unicef, la riscossa personale di una giovane donna attraverso lo sport, l’integrazione, ho accettato la bellissima sfida di raccontarla in questo libro. Coinvolgere Unicef Italia è stato naturale ed infatti il progetto ha subito raccolto grande interesse”.

Parte del ricavato delle vendite del libro sarà devoluto ad Unicef.

Con la presentazione dell’11 dicembre, si aprirà inoltre un percorso di collaborazione tra Unicef, in particolare il comitato locale di Brescia, e Maya, che porterà nelle scuole la sua storia, per diffondere la cultura sportiva tra i ragazzi più giovani come mezzo di crescita e di valorizzazione delle proprie potenzialità.

“La storia di Maya è fatta di grande emozione e sentimento – conclude Gianfranco Missiaia, presidente Unicef Brescia – è lo spaccato reale della storia di milioni di bambini che vivono in povertà e che si vedono negati i loro diritti. Racconta ciò che accade nei Paesi a basso e medio reddito, dove siamo presenti per cercare non solo di far sopravvivere i più piccoli, ma anche di permetter loro di coltivare un sogno. Vogliamo lavorare insieme a lei, per portare la sua storia nelle scuole, nelle famiglie, nelle istituzioni. La promuoviamo perché non solo è la storia di Maya ma di milioni di bambini”.

Sono ancora disponibili posti per chi volesse partecipare. L’accesso è consentito solo con Green Pass raffozato.