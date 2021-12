Stelle al merito e cavalieri della Repubblica, venerdì la consegna

(red.) La Prefettura di Brescia comunica che venerdì 10 dicembre, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze “Stella al merito del lavoro” e dei relativi brevetti 2020-2021 e dei diplomi dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferiti con decreto del presidente della Repubblica in data 2 giugno 2021.

L’evento celebrativo avrà luogo alle ore 10,30, presso l’auditorium – Salone delle conferenze della Camera di Commercio di Brescia, in via Einaudi n. 23.

Essendo gli insigniti oltre 120, di cui 43 Stelle al Merito del Lavoro e 80 O.M.R.I., risulta molto difficile, sotto il profilo della tempistica, poter consegnare singolarmente il diploma. Pertanto dopo aver proceduto alla consegna di tutti i brevetti “Stelle al merito del lavoro”, verranno consegnate simbolicamente alcune onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” dopo aver dato lettura dei nominativi di tutti gli insigniti, come già sperimentato favorevolmente lo scorso 2 giugno.

Trattasi per lo più di onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato a personale medico ed infermieristico segnalato dai dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali e da Ats. La cerimonia, tenuto conto della pandemia tuttora in corso e del numero elevato degli insigniti, si dovrà necessariamente svolgere nel rispetto delle norme anticovid e, pertanto, è prevista la presenza di un solo accompagnatore.