Elnòs Shopping: week end di spettacoli, musica e libri, aspettando Santa Lucia

Un fine settimana (lungo) dedicato all’arrivo di Santa Lucia, alla musica e ai libri. Elnòs Shopping si prepara a un weekend del tutto speciale, dedicato ad adulti e bambini.

Mercoledì 8 dicembre, grande anteprima: si terrà lo spettacolo di marionette per bambini de La Marionettista – Teatro di figura. Nello Spazio Eventi al primo piano, alle ore 11.30, 15 e 17.

Sabato 11 dicembre tornerà Elnòs Leggi e Crea, il progetto di lettura curato da Abibook. Dal titolo “Aspettando Santa Lucia”, sarà dedicato ai bambini tra i 4 e gli 8 anni, si svolgerà al primo piano, vicino allo Spazio Eventi, dalle ore 10 alle 12, con quattro turni (alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30) per un massimo di 10 bambini alla volta. Gli accompagnatori, che parteciperanno con i bambini e che abbiano dai 12 anni in su, dovranno esibire il Green Pass in base alla normativa vigente. Negli stessi orari, nel meeting place bresciano sarà attivo anche il Servizio di Scambio Libri, sempre in collaborazione con Abibook.

Sempre sabato 11, nel pomeriggio, presso il palco dell’Area Eventi, si terrà l’esibizione del coro di bambini “Un cuore di voci”, che intratterrà il pubblico con canti della tradizione natalizia.

Domenica 12, invece, sarà il momento della danza: durante tutto il giorno, tre danzatrici con ali luminose saranno protagoniste di spettacoli itineranti e magici in Galleria.

Per il centro commerciale bresciano, dicembre continuerà a essere il mese della solidarietà. Fino al 24 dicembre, due Onlus si dedicheranno alla raccolta fondi e al servizio impacchettamento dei regali (con materiali eco-friendly, in collaborazione con Ikea) in Galleria: Guardia Nazionale Ambientale al piano terra vicino all’area Ikea/Dolz, e I Donatori del Sorriso Onlus al primo piano davanti a Primadonna.

Fino al 24 dicembre, invece, continuerà anche l’iniziativa legata all’universo delle gift card. Elnòs Shopping, infatti, regalerà i 2 euro di attivazione di ciascuna gift card e, contemporaneamente, donerà 2 euro in cibo a realtà solidali del territorio bresciano. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito elnosshopping.info.