Libertà e cultura in Russia: venerdì ne parlano Marcello Flores ed Ezio Mauro

(red.) In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 18,30, nella sala Bevilacqua di via Pace n.10 a Brescia, si terrà un incontro sul tema: “Libertà e cultura in Russia: il caso Daniel’-Sinjavskij e l’oggi”. Lo storico Marcello Flores dialogherà con Ezio Mauro, giornalista, scrittore, autore del recentissimo libro “Lo scrittore senza nome. Mosca 1966: processo alla letteratura” (Feltrinelli).

L’incontro è promosso dalla Cooperativa cattolico-democratica di cultura e da Memorial Italia. L’accesso alla conferenza sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass e con mascherina.