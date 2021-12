Lunedì un webinar sulla transizione digitale ed ecologica nei Pnrr

(red.) L’europarlamentare del Carroccio Danilo Oscar Lancini, nell’ambito delle iniziative per far conoscere l’Europa i suoi programmi e i suoi obiettivi, ha organizzato un webinar per lunedì 6 dicembre alle ore 18.00 sul tema “La transizione digitale ed ecologica nei Piani nazionali di ripresa e resilienza“. Relatore: dr. Gianluca Sgueo, associate researcher Brussels School of Governance. Si parlerà dei due assi portanti dei piani nazionali di ripresa e resilienza post-pandemici. Il primo riguarda la transizione green, il secondo la transizione digitale che hanno più elementi in comune tra loro, come la tecnologia digitale.

Per entrare gratuitamente nel webinar basta fare clic su questo link