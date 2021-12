Brescia, con “We care insieme” i giovani si prendono cura del quartiere

(red.) Si intitola “We care insieme” il bando di concorso che coinvolgerà gruppi di giovani residenti nei quartieri di San Polo Cimabue e Sanpolino a Brescia. Il budget a disposizione (10mila euro implementabile con azioni di found raising) è stato messo a disposizione da Mariella Mentasti e corrisponde al compenso in denaro per il premio Bulloni che le è stato attribuito lo scorso anno.

La finalità del concorso, condivisa e approvata dalle agenzie sociali ed educative dei due quartieri, è “alimentare nei giovani il desiderio di rendere bello e vivibile il loro quartiere e valorizzare la loro creatività attraverso azioni che comprendano la dimensione umana, il rispetto e il decoro dell’ambiente e l’attivazione di percorsi di interdipendenza tra cittadini diversi anagraficamente e nella provenienza socio-culturale. Per favorire percorsi di pari opportunità di genere, è auspicabile, anche se non vincolante, la presenza femminile nella misura almeno del 50% in tutte le fasi del progetto”.

Il concorso è aperto a gruppi di almeno tre giovani tra i 18 e i 30 anni in maggioranza residenti nei quartieri di san Polo Cimabue e/o Sanpolino. Nel progetto dovrà essere riportato il ruolo di ciascun/a giovane e se la sua opera sarà svolta a titolo volontario o attingendo dal fondo destinato al gruppo di progettazione (massimo 2mila euro). E’ possibile che sia coinvolto tutto il gruppo e che l’importo complessivo sia destinato alle attività del gruppo stesso o all’associazione cui appartengono.

Duemila euro verranno assegnati ai vincitori del progetto “con l’impegno a mantenere il coordinamento e l’organizzazione”; 5mial per l’impiego di cinque o sei persone disoccupate residenti nei quartieri San Polo Cimabue e Sanpolino in attività a favore del territorio”; mille euro per l’artigiano/professionista con funzione di “mentore” del gruppo. E’ possibile il coinvolgimento di altre figure professionali ma a titolo volontario; 2mila euro per l’acquisto di materiale.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per la mezzanotte del 15 gennaio 2022, la nomina del gruppo assegnatario entro il 15 febbraio e l’inizio delle attività non oltre il 31 marzo 2022.