Emergency, spazio Natale aperto a Brescia in corsetto Sant’Agata

(red.) Artigianato afgano, accessori realizzati in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci e prelibatezze natalizie, giochi per bambini e, ancora, tante idee per sostenere il diritto alla cura per vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale di EMERGENCY da acquistare nello spazio Natale aperto a Brescia, in corsetto Sant’Agata 8 fino al 24 dicembre. Qui è possibile trovare 90 idee regalo con logo EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ong o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell’ambiente e dei diritti. Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore sostegno possibile. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti verranno destinati ai progetti di EMERGENCY.

Per fare un dono ai propri cari e, nello stesso tempo, dare speranza e sostenere i diritti di chi vive in contesti difficili, in Italia e nel mondo, negli spazi Natale di EMERGENCY si possono acquistare ceste con panettoni, dolci, cioccolato, tè e biscotti da offrire a tavola durante le festività o da regalare alle persone amate; articoli di cartoleria tra cui taccuini in sughero, agende e calendari illustrati da portare sempre con sé. Ma anche tante t-shirt e felpe: dalle classiche rosse con logo EMERGENCY a quelle con illustrazioni contro la guerra, per dichiarare apertamente il proprio no all’odio e alla violenza. E per i più piccoli, libri che raccontano l’importanza dei diritti umani e, ancora, giochi tradizionali come lo yo-yo e la torre di legno. Per gli amanti della natura, del giardinaggio e della cucina, vasetti in cui coltivare profumate erbe aromatiche con cui condire i propri piatti.

Per il Natale 2021 con EMERGENCY non sono in vendita solo prodotti fisici, ma anche idee-regalo solidali per contribuire concretamente alla vita di coloro che EMERGENCY assiste ogni giorno nei suoi progetti in Italia e nel mondo: da una visita pediatrica in Sudan a una sedia a rotelle in Afghanistan, a una visita nell’ambulatorio mobile di Milano a un parto cesareo in Afghanistan. Con l’acquisto dei regali solidali sarà possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card e contribuire concretamente a garantire il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti, alla lotta alla guerra e alla povertà. Nello Spazio di Natale di Brescia è possibile trovare anche il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con le Tre Marie, che sarà in vendita anche nelle piazze italiane dal 4 all’8 dicembre. Il panettone, di 1 kg di peso, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante.

Lo Spazio di Natale sarà aperto in corsetto Sant’Agata 8 a Brescia da martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.30.