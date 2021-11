“Autismo: una mostra, un pianeta da conoscere”, giovedì un incontro in Aab

(red.) E’ in programma per giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 18 nella sede di AAB in vicolo Delle Stelle 4 a Brescia – nell’ambito della mostra, in corso all’AAB fino all’8 dicembre 2021 – un incontro pubblico sul tema “Autismo: una mostra, un pianeta da conoscere”

Intervengono Giampietro Guiotto, critico d’arte, curatore della mostra “Autismo e arti visive”, Giorgio Grazioli, presidente di Fobap Anffas, Paolo Zampiceni, presidente di Autismando, Luciana Rillosi, psichiatra, volontaria del fondo “Il sasso nello stagno” della Fondazione Sipec.

La mostra e le iniziative che la accompagnano – come questo incontro pubblico di approfondimento – non intendono proporre un’immagine edulcorata o melensa dell’autismo, ma semmai favorire una conoscenza più ampia e consapevole di questa condizione esistenziale sempre più presente nella nostra società.

All’interno di quello che viene definito “spettro autistico” (espressione che bene indica la pluralità e la complessità di questo “disturbo del neurosviluppo”) la sfera creativa può assumere forme sorprendenti e la mostra ne offre alcuni esempi sbalorditivi.

Un ulteriore intento di queste iniziative dell’AAB consiste nel diffondere una sensibilità contemporanea più consapevole di fronte all’autismo, percepito non più come un problema sociale negativo, bensì come un arricchimento dell’Essere e una riflessione sulla “biodiversità” umana, da valorizzare come risorsa.