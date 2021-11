Scuole e maestri di sci lombardi: in arrivo ristori per 6 milioni

(red) “Sono 61 le scuole di sci lombarde e 1.414 i maestri che hanno richiesto e otterranno i ristori Covid per le chiusure dello scorso anno”. Ad anticiparlo è Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi della Regione Lombardia, commentando i primi dati relativi allo specifico avviso di sostegno. “Con 6 milioni di euro a fondo perduto – sottolinea il pluricampione olimpico – forniremo un supporto concreto per la ripartenza a tante realtà lombarde, spesso d’eccellenza, che l’inverno passato sono state messe in difficoltà dalle mancate aperture al pubblico degli impianti sciistici, causa Covid”.

“L’insegnamento dello sci – aggiunge il pluricampione olimpico – oltre a essere essenziale per l’avviamento allo sport di tantissimi bambini, ragazzi e adulti, è fonte di reddito, diretta e indiretta, per decine di migliaia di persone. Con questa misura la Giunta si conferma con determinazione al fianco dei maestri e delle scuole sci lombarde per organizzare al meglio la nuova stagione invernale che, grazie al successo della campagna vaccinale lombarda, speriamo possa partire a dicembre e procedere senza intoppi sino al prossimo aprile”.

La dotazione di 6.038.824 euro prevista dall’avviso è stata divisa in due linee di finanziamento. 4.600.000 euro sono stati destinati al sostegno dei maestri di sci lombardi, che riceveranno una quota fissa e una variabile in base al reddito, per un massimo di 8.000 euro a testa. 1.438.824 euro sono stati assegnati alle scuole sci, per un massimo di 100.000 euro cadauna. Hanno presentato domanda 61 delle 64 scuole di sci lombarde e 1.414 maestri su 2.302 soggetti aventi diritto.