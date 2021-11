Gambero Rosso: al top Lido 84, Miramonti l’Altro, La Madia, Osteria della Villetta e Lanzani

(red.) La presentazione ufficiale della guida Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso è in programma lunedì a Roma, ma nella guerra di marketing tra le bibbie della gastronomia italiana ci sta anche la strategia di giocare d’anticipo. Così per sottrarre un giorno in più ai rivali della Guida Michelin Italia (che faranno la presentazione martedì in Franciacorta) Gambero Rosso ha deciso di anticipare le 37 conferme tra i ristoranti “Tre Forchette 2022”, il massimo riconoscimento della guida.

Ecco allora quelli che sono stati confermati nel Nord Italia con le Tre Forchette, due dei quali sono bresciani: Agli Amici dal 1887 a Udine; Berton a Milano; Cracco a Milano; D’O a Cornaredo (Milano); Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo); Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (Mantova); Enrico Bartolini al Mudec Restaurant a Milano; La Peca a Lonigo (Vicenza); Laite a Sappada (Udine); Le Calandre a Rubano (Padova); Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia); Miramonti l’Altro a Concesio (Brescia); Osteria Francescana a Modena; a Piazza Duomo a Alba (Cuneo); Seta by Antonio Guida a Milano; St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina a Badia (Bolzano); Villa Crespi a Orte San Giulio (Novara).

Con i Tre Gamberi 2022, invece tra le migliori trattorie del Nord Italia ci sono La Madia di Brione e l’Osteria della Villetta dal 1900 di Palazzolo sull’Oglio.

Infine nella classifica Tre Cocotte 2022, che premia i migliori bistrot d’Italia, ottiene il massimo riconoscimento Lanzani Bottega e Bistrot di Brescia.